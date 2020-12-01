Лондонский аквариум показывает пингвинам рождественские фильмы, чтобы те не скучали

В лондонском аквариуме пингвинам начали показывать рождественские фильмы, сообщил Daily Mail. Таким образом сотрудники развлекают птиц во время локдауна.

По словам работников аквариума, пингвинам не хватает общения с посетителями. «Мы знаем, что они наблюдают и слушают наших посетителей так же, как посетители наслаждаются наблюдением за пингвинами», — заявили в центре.

Чтобы птицы не скучали, для них установили телеэкраны. На них транслируют праздничные фильмы, такие как, например, «Эльф».

«Мы всегда ищем новые и инновационные способы развлечь всех наших существ и вовлечь их в познавательный процесс», — рассказала сотрудница аквариума Леа Петтитт.

Как отмечает Петтитт, пингвины наслаждаются праздничными фильмами, но все-таки с нетерпением ждут возвращения реальных гостей центра. К радости птиц, лондонский аквариум откроется для посетителей уже на следующей неделе.

В Чикаго пингвинам из Аквариума Шедда также придумали необычное развлечение: Иззи, Дарвина, Томбо и Шарлотту свозили на экскурсию на футбольный стадион. Там птицы смогли прогуляться по раздевалкам и по полю.