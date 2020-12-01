Петербургский книжный магазин «Подписные издания» открыл второй этаж. Об этом его работники сообщили в инстаграме.

Новый уровень, по словам сотрудников, открыли с «бесконечными оговорками». Пока что не вся мебель стоит на своих местах, лифт не работает, недостаточно света над некоторыми шкафами, растения еще не доехали из Нидерландов. Кроме того, в кофейне пока не пекутся булки, и гостям не могут предложить вино «из‑за Росреестра, который уже полгода не работает».

В «Подписных изданиях» успокоили посетителей и заявили, что для них подготовлены «десятки тысяч заботливо отобранных из всего книжного потока изданий», с выбором которых помогут работники магазина. Кроме того, гости книжного могут там попить кофе. По словам сотрудников, «Подписные издания» стали в пять раз больше.

«Стройка пришлась на очень сложное время, когда количество посетителей в магазине сократилось больше чем на треть и, к сожалению, деньги закончились. Но мы обязательно все достроим и доделаем», — говорится в публикации.

Ранее магазин «Подписные издания» выпустил газету «Книги у моря». В первом выпуске шестнадцатиполосного издания можно увидеть рассказ Салли Руни «Цвет и свет», не выходивший ранее на русском языке, интервью с лауреатом премии «НОС» и автором книги «Нью-йоркский обход» Александром Стесиным и многое другое.