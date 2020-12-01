Ученые создали микроорганизм, превращающий картонные коробки в биодизель

Команда ученых из Исследовательского центра чистой энергии Корейского института науки и технологий микроорганизм, способный производить биодизель из картонных коробок. Результаты их работы опубликованы в журнале GCB Bioenergy: Bioproducts for a Sustainable Bioeconomy.

Новый микроорганизм — YSXID — модифицированный штамм гриба Yarrowia lipolytica. Это вид дрожжевых грибов, относящийся к Сахаромицетовым (Saccharomycetales). Он использует ксилозу для достижения продукции липидов с высоким выходом из лигноцеллюлозы.

Сама лигноцеллюлозная биомасса — сухоe веществo растений — образуется как побочный продукт сельского хозяйства и лесозаготовок. YSXID способен производить прекурсоры биодизеля из лигноцеллюлозной биомассы. Прекурсор — это вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию необходимого соединения, например, биотоплива. Микроорганизм производит предшественников биодизеля в процессе метаболизма сахаров в лигноцеллюлозе, которой питается гриб.

Микроорганизмы, существующие в природе, эффективны в производстве прекурсов благодаря переработке глюкозы, но они не питаются ксилозой, из которой лигноцеллюлозная биомасса состоит на 30-35%, что ограничивает выходи сырья. В свою очередь, YSXID, использующий ксилозу, снимает эти ограничения и позволяет добывать гораздо больше сырья для производства биотоплива из более доступных продуктов.

Ранее ученые Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете выяснили, что биопластик и материалы на растительной основе имеют в составе токсичные химические вещества. Продукты на основе целлюлозы и крахмала содержат больше всего химикатов и вызывают максимально сильные токсичные реакции в лабораторных условиях.