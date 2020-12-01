Лицом рекламы Сбера стал персонаж фильма «Иван Васильевич меняет профессию». В этом помог ИИ

Лицом рекламной кампании Сбера стал Жорж Милославский — персонаж фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Осуществить задумку банка помог искусственный интеллект.

В Сбере Жоржа Милославского, которого в картине Леонида Гайдая сыграл Леонид Куравлев, называют «первым бренд-амбассадором банка»: все из‑за его фразы «Храните деньги в сберегательной кассе», которая стала крылатой. Внешность персонажа воссоздали с помощью искусственного интеллекта, также создатели рекламы синтезировали голос актера.

В ролике персонаж оказывается в 2020 году, исследует современный мир (например, попадает на концерт Niletto) и параллельно знакомится с сервисами Сбера.