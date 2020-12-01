Лицом рекламы Сбера стал персонаж фильма «Иван Васильевич меняет профессию». В этом помог ИИ

Лицом рекламной кампании Сбера стал Жорж Милославский — персонаж фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Осуществить задумку банка помог искусственный интеллект.
В Сбере Жоржа Милославского, которого в картине Леонида Гайдая сыграл Леонид Куравлев, называют «первым бренд-амбассадором банка»: все из‑за его фразы «Храните деньги в сберегательной кассе», которая стала крылатой. Внешность персонажа воссоздали с помощью искусственного интеллекта, также создатели рекламы синтезировали голос актера.
В ролике персонаж оказывается в 2020 году, исследует современный мир (например, попадает на концерт Niletto) и параллельно знакомится с сервисами Сбера.
Чтобы воссоздать голос Леонида Куравлева, сыгравшего Жоржа Милославского, использовали технологию TTS (text-to-speech). Многие записи, как и голос живого актера, которому сейчас 84 года, не подходили для работы. Поэтому команда работала всего с четырьмя минутами записи речи из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Глубокие родственники», «Суета сует» и «Не может быть».
«С помощью нейросетей всего по четырем минутам речи нам удалось воссоздать голос 50-летней давности», — сказал директор Группы компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера), которая разработала технологию TTS.