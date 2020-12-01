Александровский сад в Москве предложили переименовать в Б. Ю. Александровский

На сайте Change.org появилась петиция с требованием переименовать Александровский сад у московского кремля в Б. Ю. Александровский.

«30 ноября коронавирус унес жизнь Б. Ю. Александрова, человека, который делал нашу жизнь слаще. Нужно увековечить его память», — гласит лаконичное описание петиции.

К моменту написания новости голоса за переименование отдали чуть менее 300 человек. Подписанты так объясняют важность их требований: «это лучшие сырки» и «это лучший Александров в нынешней истории».

Борис Александров умер 30 ноября в возрасте 73 лет. В начале месяца у него выявили коронавирус, а 23 ноября госпитализировали в тяжелом состоянии и подключили к ИВЛ. Последнее время бизнесмен страдал от онкологического заболевания.

Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное Александрову. Вот его фрагмент: «Свое берут, увы, года, / И не щадит тяжелый рок. / Я не забуду никогда / Ваш глазированный сырок».