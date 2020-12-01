В Екатеринбурге с 12 по 14 февраля 2021 года пройдет шоукейс-фестиваль New/Open Showcase. Его участники получат поддержку своих музыкальных проектов, рассказали организаторы мероприятия «Афише Daily».

Каждая группа сможет претендовать на сумму до 500 тыс. рублей. Общий призовой фонд фестиваля — 4 млн рублей. Есть так же дополнительные призы: приглашение на фестиваль, контракт с лейблом, поддержка от стриминг-сервисов, а также бюджет на продвижение и финансирование музыкального проекта.

Подать заявки на участие в шоукейс-фестивале могут российские музыканты от 18 до 35 лет — их рассмотрит оргкомитет мероприятия. 12 коллективов-победителей получат денежные гранты и дополнительные призы. Отправить заявку можно здесь.

На сайте и в соцсетях фестиваля уже сейчас доступен онлайн-курс, посвященный вопросам, актуальным для молодых артистов. Цикл видео расскажет, как правильно заполнить заявку на фестиваль, запустить музыкальный проект, зачем нужен цифровой маркетинг для музыкантов, какие учитывать особенности работы с лейблами или дистрибьюторами и как произвести, впечатление на экспертов во время презентации проектов. Прослушать курс можно по ссылке.

На шоукейс-фестивале участники смогут пообщаться с профессионалами отрасли из числа жюри: они прочтут лекции и будут участвовать в спиддейтинге — быстрых встречах экспертов и музыкантов. Жюри смогут обменяться с музыкантами контактами и взять для прослушивания демо-записи.