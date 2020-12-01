«Иноекино» выпустит в российский прокат «Малхолланд-драйв» Дэвида Линча

Компания «Иноекино» выпустит в российский прокат фильм Дэвида Линча «Малхолланд-драйв». Как говорится в сообщении, показы будут приурочены к 20-летнему юбилею «сюрреалистичного и загадочного неонуара».

«Демонстрироваться будет отреставрированная копия, созданная под присмотром Линча, — традиционно в оригинале с русскими субтитрами», — пишет «Иноекино».

Точные даты показов пока не называются, предварительно картина появится в кинотеатрах в конце января 2021 года.

«Малхолланд-драйв» вышел в 2001 году и получил в основном восторженные отзывы критиков. Фильм был признан лучшим фильмом десятилетия сразу в нескольких рейтингах: например, изданиями IndieWire и Time Out New York, а также Ассоциацией кинокритиков Лос-Анджелеса.

Недавно стало известно, что Дэвид Линч снимет новый сериал для Netflix. Его рабочее название — «Глициния». Съемки должны начаться весной следующего года.