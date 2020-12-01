«Это вообще законно?»: BadComedian выпустил обзор на фильм «Вратарь Галактики»

Блогер BadComedian выпустил обзор на российский фильм «Вратарь Галактики». «Наш ответ «Стражам» (фильм «Стражи Галактики» — Прим. ред.) и «Мстителям» за 1 млрд рублей», — говорится в заголовке ролика.

«Навалено так много всего и сразу, будто это рассказ впечатлительного ребенка: инопланетяне, телепорт, Луна, ба-бах», — говорит Евгений Баженов в самом начале обзора.

Потом он добавляет, что фильм бросает из крайности в крайность: от детской простоты до перегруженной сложности.