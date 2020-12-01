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Роспотребнадзор закрыл Ледовый дворец после концертов Басты

Семён Гудошников
Сегодня в 15:18

Роспотребнадзор объявил о закрытии Ледового дворца в Петербурге после концертов Басты, которые состоялись в прошлые выходные при большом скоплении людей. Ведомство назвало подобные массовые мероприятия недопустимыми, передает РИА «Новости». Сроки закрытия не уточняются.

«Вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, материалы переданы в суд. Это, конечно, недопустимо в такой сложной эпидситуации проводить такого рода мероприятия, которые подвергают риску здоровье и жизни значительного числа людей», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании правительства России.

Премьер-министр Михаил Мишустин в ответ заявил, что нужно разобраться в ситуации и в случае доказанной вины применить к организаторам концертов административные меры. «Пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды — это недопустимо», — сказал он.

27 и 28 ноября в Ледовом дворце прошли концерты Басты. После первого выступления соцсети наполнились кадрами с толпами зрителей в «сидячем» партере, очевидцы рассказали о несоблюдении дистанции и отсутствии масок у некоторых гостей.

Первая проверка петербургского правительства нарушений не выявила, руководство СКК заявило, что зал был заполнен менее чем наполовину, а видео с него нечетко отображает ситуацию. После того, как историю стали массово освещать СМИ, Комитет по культуре города организовал вторую проверку.

Накануне Ледовый дворец отменил или перенес все мероприятия до февраля. Исключение сделали только для матчей хоккейной команды «СКА». Затронет ли их закрытие комплекса, не уточняется.

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