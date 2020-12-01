В новосибирской больнице покончил с собой пациент, больной коронавирусом

В Новосибирском областном госпитале ветеранов войн № 2 покончил с собой мужчина, больной коронавирусом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.

В данный момент медицинское учреждение работает как госпиталь для больных COVID-19. «Факт подтверждается. О случившемся было сообщено в правоохранительные органы», — рассказал собеседник агентства.

Разглашать другие подробности в ведомстве отказались. По информации, появившейся в СМИ, погибшему мужчине было 86 лет — он родился в 1934 году.

Ранее стало известно о двух других фактах суицида в коронавирусных госпиталях Новосибирской области — по ним работают специальные комиссии. Первый случай произошел 20 ноября — тогда врачи нашли тело 59-летнего мужчины под окнами палаты реанимации городской клинической больницы № 25. У него было подозрение на коронавирус и двусторонняя пневмония в тяжелой форме. Вторая ситуация случилась 25 ноября. Тогда в палате одной из новосибирских больниц, где принимают коронавирусных больных, было обнаружено тело 42-летнего мужчины. У него был диагностирован коронавирус. В правоохранительных органах подтвердили, что он покончил с собой.