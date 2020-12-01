«Яндекс» запустил сервис по продаже и обмену товаров. Он называется «Объявления»

«Яндекс» запустил сервис «Объявления», пользователи которого смогут покупать, продавать, обменивать или отдавать даром любые товары. Подробности рассказал TJ.

По принципу работы «Объявления» похожи на другие аналогичные сервисы — Avito и «Юлу». Покупатели могут связываться с продавцом с помощью мессенджера или по телефону. Из особенностей сервиса — к каждому объявлению можно добавлять личные заметки, которые не видны другим пользователям, а также можно посмотреть активность продавца и покупателя (она зависит от того, как часто человек пользуется продуктами «Яндекса»).

«Объявления» используют данные «Маркета», поэтому искать товары можно по множеству параметров. В дальнейшем нужные детали товаров можно будет указать в поисковой строке.

«Яндекс.Объявления» пока доступны только в веб-версии, а в ближайшие дни появится приложение для iOS и Android. Также пока могут быть доступны не все города.

Недавно «Яндекс» занял первое место в рейтинге лучших российских работодателей по версии Forbes. Лидерство компании обеспечил максимальный балл от экспертов.