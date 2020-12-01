В Пензе возбудили уголовное дело против директора детдома. Его обвинили в насилии и унижениях

В Пензенской области воспитанники Мокшанского детского дома-интерната для детей с особенностями развития пожаловались на директора учреждения Заура Иванова. Они обвинили его в жестоком обращении, против Иванова возбудили уголовное дело, сообщает «Интерфакс».

Воспитанники приюта рассказали об унижении и насилии со стороны Иванова. В своем видеообращении они жаловались на то, что глава детдома приходит на работу пьяный и избивает несовершеннолетних.

Дело возбудили по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия или с угрозой его применения).

Иванов начал работу на посту директора Мокшанского детского дома с марта 2020 года, после того как предыдущий руководитель заведения Виктор Дружинин умер. 30 ноября Иванова уволил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. На министра соцразвития региона Алексея Качана губернатор наложил взыскания — главе области не понравилось, что тот недостаточно контролировал происходящее в Мокшанском детдоме.

Сам Иванов отрицает обвинения. В интервью изданию «7×7» он заявил, что, будучи бывшим военным и участником войны в Чечне, требовал от детей соблюдения дисциплины, а некоторые из воспитанников интерната отличались повышенной обидчивостью. По заверению экс-директора, он «никогда им грубого слова не сказал, даже голос на полтона не повысил».

Произошедшее прокомментировала у себя в фейсбуке уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова. Она сообщила 30 ноября, что губернатор Пензенской области направил расследовать дело специальную комиссию.

«Прошло всего несколько месяцев со дня смерти предыдущего директора Виктора Петровича Дружинина, и уже конфликт! Подключили прокуратуру, Следственный… Нужно разобраться во всех обстоятельствах. Но уже сейчас очевидно, что не с того начал новый руководитель… Не с того!» — написала она.