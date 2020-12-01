В Казани задержали подозреваемого в убийстве 25 пожилых женщин. Его искали с 2011 года

Полицейские задержали в Казани подозреваемого в убийстве 25 пожилых женщин. Об этом сообщает KazanFirst.

38-летнего Радика Тагирова задержали утром 1 декабря. Информация о нем поступила из федерального центра. Мужчине, известному как «поволжский маньяк», приписывают от 19 до 32 убийств, которые он совершал в Казани, Самаре, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Ижевске, Уфе и других крупных городах региона с 2011 по 2012 год весной и осенью.

В большинстве случаев жертвами преступника становились одинокие пенсионерки. По данным следователей, он попадал к ним в квартиры под видом электрика, слесаря или сотрудника соцзащиты, душил их и грабил жилье.

Собеседник издания заявил, что Тагиров «вину признает, плачет».

В 2017 году заместитель руководителя Главного управления криминалистики СК России Иван Стрельцов заявлял, что, по данным правоохранителей, «поволжский маньяк» — житель Удмуртии. Стрельцов объявил, что за информацию, которая поможет найти убийцу, обещана награда в 3 млн рублей.