Лолита записала кавер на Моргенштерна. С хором и струнными

Певица Лолита исполнила трек Моргенштерна и Элджея «Cadillac» в эфире музыкального шоу LAB с Антоном Беляевым (Therr Maitz). Запись можно посмотреть в «Яндекс.Эфире».

Лолита перепела «Cadillac» в сопровождении скрипок и целого хора на бэк-вокале. По ее словам, она не сразу разобрала текст песни, но идею записать на нее кавер считает удачной.

Перепеть хит Моргенштерна предложил ей ведущий шоу Антон Беляев. Певица надеется, что теперь старшее поколение сможет лучше понять смысл композиции.