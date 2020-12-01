Владелец Topshop и Burton объявил о банкротстве

Британский ретейлер Arcadia Group, которому принадлежат бренды одежды Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Wallis, Miss Selfridge, Evans и Outfit, объявил о банкротстве. Об этом сообщает Reuters.

Аудиторская компания Deloitte назначена администратором Arcadia Group и теперь будет искать потенциальных покупателей на бренды ретейлера.

Магазины брендов, среди которых 444 в Великобритании и 22 за рубежом, продолжат работать. Онлайн-платформы также будут функционировать, и партнеры получат свои заказы.

Агентство называет Arcadia Group «крупнейшей корпортаивной жертвой пандемии COVID-19» в Великобритании. Аудиторская компания пообещала не увольнять сторудников ретейлера. Сейчас девять из 13 тыс. работников находятся в отпуске.

Предприниматель Филипп Грин приобрел Arcadia Group в 2002 году за 850 млн фунтов стерлингов. Он никак не прокомментировал банкротство ретейлера.

В ноябре иск о банкротстве подала сеть книжных магазинов «Республика». Компания также не справилась с падением продаж на фоне пандемии.