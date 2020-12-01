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Создатель «Черного зеркала» снимет для Netflix фильм о 2020-м

Семён Гудошников
Сегодня в 12:40

Автор идеи и сценария для антиутопической антологии «Черное зеркало» Чарли Брукер разработает для Netflix псевдодокументальный фильм о 2020-м. Об этом пишет Deadline.

Одну из ролей в шоу исполнит Хью Грант, который сыграет «отталкивающего старика в парике». Других подробностей проекта Netflix не раскрывает.

Сейчас Брукер работает над несколькими новыми проектами. По его словам, он пытается отойти от пессимистичных сюжетов, добавив больше юмора. «Я не уверен, что люди сейчас способны вынести истории о крахе общества», — пояснил сценарист.

Брукер наиболее известен как создатель «Черного зеркала» — сериала-антиутопии, каждый эпизод которого не связан с предыдущим, но все они рассказывают жутковатые или курьезные истории взаимодействия людей и технологий.

Всего вышло пять сезонов и интерактивный фильм «Брандашмыг». «Афиша Daily» подробно разобралась в феномене шоу и писала о его создателе.

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