СК проверяет Навального на призывы к свержению власти. Он просил помочь россиянам во время пандемии

Следователи в Москве начали проверку слов оппозиционного политика Алексея Навального — он якобы призывал к свержению конституционного строя в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Как передает агентство, следствие полагает, что Навальный призвал к насильственному изменению конституционного строя в России утром 27 ноября, в прямом эфире программы «Разворот» на «Эхе Москвы».
«В связи с данными высказываниями 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», — заявили в органах.
Следователи, впрочем, не стали уточнять, какие именно слова Навального послужили причиной для подобной проверки. Политик в эфире передачи рассказывал о своей инициативе «Пять шагов для России» — она предполагает поддержку для российских граждан в период пандемии коронавируса.
Навальный представил программу «Пять шагов для России» в апреле. Она предполагает в том числе прямые выплаты предпринимателям и другим гражданам денег из резервных фондов для их поддержки в период пандемии коронавируса. В Кремле программу раскритиковали.
В мае политик опубликовал петицию с требованием поддержать «Пять шагов для России» на сайте Российской общественной инициативы. За сутки она набрала 100 тыс. необходимых подписей. Однако экспертная группа РОИ и Минэкономразвития инициативу отклонили.