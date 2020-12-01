СК проверяет Навального на призывы к свержению власти. Он просил помочь россиянам во время пандемии

Следователи в Москве начали проверку слов оппозиционного политика Алексея Навального — он якобы призывал к свержению конституционного строя в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Как передает агентство, следствие полагает, что Навальный призвал к насильственному изменению конституционного строя в России утром 27 ноября, в прямом эфире программы «Разворот» на «Эхе Москвы».

«В связи с данными высказываниями 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», — заявили в органах.

Следователи, впрочем, не стали уточнять, какие именно слова Навального послужили причиной для подобной проверки. Политик в эфире передачи рассказывал о своей инициативе «Пять шагов для России» — она предполагает поддержку для российских граждан в период пандемии коронавируса.