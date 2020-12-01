«Не забуду никогда ваш глазированный сырок»: Шнуров в стихах попрощался с Борисом Александровым

Российский музыкант, шоумен и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал в соцсетях смерть основателя бренда сырков «Б.Ю. Александров» Бориса Александрова. Стихотворение по этому поводу Шнуров выложил в инстаграме.
«Я в супермаркете на налик,
За раз брал упаковок семь.
Его все знали и не знали,
Он нравился почти что всем.
Свое берут, увы, года,
И не щадит тяжелый рок.
Я не забуду никогда,
Ваш глазированный сырок.
Он был мне утешения вроде.
Вы там, среди небесных тел.
Жива фамилия в народе.
Спасибо, я сказать хотел», — написал Шнуров.
Музыкант в своем стихотворении отметил, что Александров «создавал настроение лучше звезды киноэкрана». Он также поблагодарил скончавшегося основателя бренда «за этот вкус, за те минуты счастья».
«Палата, вирус, ужас комы,
Теперь прощание с душой.
Мы лично были не знакомы,
Но я был ваш фанат большой», — заключил Шнуров.
Александров умер 30 ноября. В начале месяца у бизнесмена выявили коронавирус, а 23 ноября его госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили на искусственную вентиляцию легких. Александров также страдал от онкологического заболевания.