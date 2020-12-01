«Не забуду никогда ваш глазированный сырок»: Шнуров в стихах попрощался с Борисом Александровым

Российский музыкант, шоумен и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал в соцсетях смерть основателя бренда сырков «Б.Ю. Александров» Бориса Александрова. Стихотворение по этому поводу Шнуров выложил в инстаграме.

«Я в супермаркете на налик,

За раз брал упаковок семь.

Его все знали и не знали,

Он нравился почти что всем.

Свое берут, увы, года,

И не щадит тяжелый рок.

Я не забуду никогда,

Ваш глазированный сырок.

Он был мне утешения вроде.

Вы там, среди небесных тел.

Жива фамилия в народе.

Спасибо, я сказать хотел», — написал Шнуров.

Музыкант в своем стихотворении отметил, что Александров «создавал настроение лучше звезды киноэкрана». Он также поблагодарил скончавшегося основателя бренда «за этот вкус, за те минуты счастья».

«Палата, вирус, ужас комы,

Теперь прощание с душой.

Мы лично были не знакомы,

Но я был ваш фанат большой», — заключил Шнуров.

Александров умер 30 ноября. В начале месяца у бизнесмена выявили коронавирус, а 23 ноября его госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили на искусственную вентиляцию легких. Александров также страдал от онкологического заболевания.