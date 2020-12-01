«Драконы, джинны, Баба-яга»: Борис Акунин представит новую книгу «Сказки народов мира» 10 декабря

Борис Акунин представит свою новую книгу «Сказки народов мира» 10 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса Bookmate.

Представители сервиса описывают «Сказки» как «девять историй, с привычными персонажами и нестандартным сюжетами, в которые будет интересно погрузиться как детям, так и взрослым». Электронная версия станет доступна для слушателей 10 декабря, а послушать ее можно будет с 12 декабря.

Как ранее сообщал Bookmate, в записи сказок приняли участие Ингеборга Дапкунайте, Анна Чиповская, Вениамин Смехов, Егор Бероев, Юлия Пересильд, Александр Филиппенко, Игорь Ясулович, Александр Клюквин и Сергей Чонишвили.

Как рассказал Акунин, его новая книга состоит из девяти сказок: японской, немецкой, русской, арабской, испанской, английской, французской, еврейской и китайской.

«Сюжеты не то чтобы знакомые, но персонажи и мотивы — безусловно. Драконы, джинны, феи, Баба-Яга. Все, как полагается. Но поступаю я с ними по-своему», — уточнил Акунин.

По словам Акунина, в аудиоверсии первую сказку — японскую — читает Егор Бероев, немецкую — Анна Чиповская, русскую — Александр Клюквин, арабскую — Вениамин Смехов, испанскую — Юлия Пересильд, французскую — Ингеборга Дапкунайте, еврейскую — Александр Филиппенко, китайскую — Игорь Ясулович.

Акунин добавил, что в нынешнее время захотел побыть сказочником. «Может быть, потому что сейчас какие‑то явно нереалистичные времена», — сказал он.