Умерла президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова

В возрасте 98 лет умерла президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова. Об этом сообщила ТАСС директор музея Марина Лошак.

Причины смерти не уточняются. В пресс-службе музея сказали РИА «Новости», что подробности и официальный комментарий будут позже.

Ирина Антонова работала в Пушкинском музее с 1945 года. С февраля 1961 года по июль 2013 года она была директором ГМИИ. На этом посту Антонова организовала крупнейшие международные выставки, в том числе «Москва — Париж», «Москва — Берлин», «Россия — Италия», «Модильяни», «Тернер», «Пикассо» и многие другие. После отставки она стала директором музея.

Ирина Антонова — академик российской академии художеств, лауреат двух Государственных премий Российской Федерации (за 1995 и 2017 год), а также полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».