Московские кинотеатры, театры, музеи, салоны красоты и бани стали подключаться к системе QR-кодов

К системе QR-кодов в Москве стали подключаться кинотеатры, театры, музеи, салоны красоты и бани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Система существует для информирования москвичей о поетнциальных контактах с заболевшими COVID-19 жителями города. Она действует следующим образом: для того, чтобы выйти в конкретное заведение, необходимо отсканировать QR-код — после этого пользователю придет СМС с кодом подтверждения. Его и нужно показать сотруднику на входе — только после этого можно попасть внутрь заведения.

По словам Немерюка, чекины в столице сегодня используют более 1,7 тыс. ресторанов, около 2,2 тыс. кафе, столовых, закусочных, почти 600 баров.

В системе чекинов для регистрации посетителей также задействованы более 120 салонов красоты, около 440 библиотек, порядка 90 кинотеатров, почти 70 театров и музеев, а также более 510 учреждений органов исполнительной власти. К системе также подключились более 120 ночных и интернет-клубов, бильярдных, боулинг-клубов, школ танцев.

Система QR-кодов заработала 19 октября. Изначально она функционировала в ночных заведениях Москвы. С 5 ноября ее распространили на здания правительства, а с 12-го — на все городские префектуры и управы. За время действия системы чекинов уведомления о возможном контакте с больным коронавирусом человеком получили свыше 30 тыс. пользователей.