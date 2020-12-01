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В Осаке откроется тематический парк Super Nintendo World

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:09

В японском городе Осака появится тематический парк Super Nintendo World. Он станет частью комплекса Universal Studios Japan, сообщил Bloomberg.

Новая территория откроется в феврале 2021 года рядом с парком «Волшебный мир Гарри Поттера». Она будет посвящена героям видеоигр японской компании Nintendo. Такая зона появится в Universal Studios впервые — до этого парки предлагали только аттракционы, вдохновленные фильмами киностудий Universal, Warner. Bros. и Marvel.

В Super Nintendo World организуют американские горки в стиле Mario Kart, они будут расположены внутри замка злодея Боузера. Каждый посетитель аттракциона получит шлем в виде кепки Марио и очки виртуальной реальности.

Другой изюминкой парка станет аттракцион «Приключение Йоши» — он также основан на серии видеоигр Super Mario World. Как и в других зонах, в Super Nintendo World откроются тематические кафе и магазины атрибутики. Также там появится территория аркадных автоматов, компьютеров и игровых приставок, ее назовут Donkey Kong.

Super Mario World планировали запустить еще летом, но из‑за пандемии коронавируса открытие новой территории отложили. В строительство оригинальной зоны владельцы Universal Studios Japan вложили около 580 млн долларов.

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