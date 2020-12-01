Apple оштрафовали в Италии за дезинформацию о водонепроницаемости смартфонов

Антимонопольный орган Италии оштрафовал компанию Apple на 10 млн евро за некорректную рекламную кампанию смартфонов iPhone. Об этом сообщил портал ixbt.

По мнению ведомства, Apple вводила покупателей в заблуждение о водонепроницаемости восьми моделей смартфонов. Реклама утверждала, что iPhone могут находиться на глубине от одного до четырех метров вплоть до 30 минут.

При этом в рекламе не объясняется, что смартфоны выдерживают погружение только при определенных условиях, например, при использовании чистой воды во время лабораторных испытаний.

Кроме того, итальянские власти посчитали несправедливыми условия гарантийного ремонта iPhone — в них не входили поломки, связанные с повреждением устройств водой.

В России Apple предстоит суд с Федеральной антимонопольной службой. Компания подала иск на ФАС из‑за обвинений в нарушениях на рынке приложений.