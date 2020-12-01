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Тимур Бекмамбетов займется фильмом об исчезновении малых народов

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:17

Режиссер Тимур Бекмамбетов выступит художественным руководителем фильма «Микулай», посвященного исчезновению малых народов. Об этом сообщил «Интерфакс».

Картину снимет режиссер Ильшат Рахимов, для него «Микулай» станет дебютной работой. По словам Рахимова, проект затрагивает проблему, которая «в период глобализации актуальна для многих стран». Главные роли в фильме сыграют Виктор Сухоруков и Варвара Шмыкова.

Одноименный спектакль поставили в Казанском татарском государственном театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева. Лег ли он в основу фильма Рахимова, точно неизвестно. Пьеса рассказывает о жизни последнего жителя кряшенской деревни по имени Микулай.

Тимур Бекмамбетов выпустит первый в мире блокбастер в вертикальном формате. Кроме того, Бекмамбетов заключил контракт с Universal на пять скринлайф-фильмов в разных жанрах.

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