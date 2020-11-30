Apple подала в суд на ФАС после обвинений в нарушениях на рынке приложений

Американская компания Apple подала иск в Арбитражный суд Москвы против ФАС (Федеральной антимонопольной службы). Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на портал «Электронное правосудие».

Ранее ФАС обвинила компанию в нарушениях на рынке приложений. Служба потребовала, чтобы Apple до 30 ноября обеспечила конкурентные условия для разработчиков мобильных приложений.

О завышенной комиссии для разработчиков приложений говорили уже давно. На эту тему неоднократно высказывался основатель Telegram Павел Дуров. Кроме того, монополия Apple стала причиной конфликта с создателями игры Fortnite.