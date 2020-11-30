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Путин внес законопроект о запрете россиянам с видом на жительство становиться госслужащими

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:51

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому россияне, имеющие вид на жительство в другой стране, не смогут быть госслужащими. Об этом сообщил ТАСС.

Запрет коснется и муниципальных должностей. Все госслужащие будут должны сообщать нанимателю в письменной форме о прекращении гражданства РФ, приобретении иностранного или получении вида на жительство, причем максимально оперативно.

Законопроект требует, чтобы соответствующий документ был создан в течение пяти рабочих дней после изменений в статусе гражданина. Следом за этим, в тот же день, расторгается служебный контракт, и госслужащий освобождается от своей должности.

Ранее к госслужбе не допускались только те граждане, у которых было гражданство другой страны. Если же новый законопроект будет принят, возможности ограничат и для обладателей «вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание» в другой стране.

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