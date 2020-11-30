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Издевательства над псом в аэропорту Сочи, релизы Элджея, «Мальбэк» и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:50

В России третьи сутки снижается число новых случаев коронавируса, правда, незначительно. На этот раз выявили 26 338 заражений, общее число пациентов достигло 2 295 654.

Еще немного о коронавирусе: «пандемия» стала словом года по версии американского словаря Merriam-Webster, а 101-летняя итальянка умудрилась трижды заболеть COVID-19, но чувствует себя хорошо.

Девушка установила в переноске пса камеру и увидела издевательства над ним в аэропорту Сочи. Представители аэровокзала извинились, но сотрудника, который дразнил собаку, увольнять не стали — ограничатся тренингом.

В возрасте 73 лет умер Борис Александров — президент компании «Ростагроэкспорт» и основатель бренда «Б.Ю. Александров». Он болел COVID-19 в тяжелой форме и был подключен к ИВЛ.

Новости двух столиц: в Москве пассажир угнал такси после конфликта с водителем, а в Петербурге при сносе трубы ее обломки повредили несколько автомобилей и жилой дом.

После выступления Басты Ледовый дворец отменил или перенес все мероприятия до февраля. Исключением стали матчи хоккейной команды «СКА».

Мосгордума потратит 3,5 млн рублей на оценку популярности депутатов в СМИ и соцсетях. Каждому мундепу заведут досье, в котором укажут количество позитивных и негативных комментариев, лайков, репостов и упоминаний в СМИ.

Писатель Эрве Ле Телье стал лауреатом Гонкуровской премии. Он получил награду за свой восьмой роман «Аномалия».

Instagram обошел «ВКонтакте» по числу активных авторов из России, а Twitter оказался самой маленькой соцсетью. Другие выводы исследования Brand Analytics — здесь.

К музыкальным релизам. Элджей выпустил EP ремиксов «Destructive Version», «Мальбэк» — клип на песню «Хабиби», где две минуты целуется с девушкой. «А где Сюзанна?» — спрашивают комментаторы.

С 3 по 4 декабря пройдет фестиваль креативных индустрий G8, в этом году — полностью онлайн. Перед зрителями выступят: режиссер Александр Хант, главные подкастерки страны — основательницы студии «Либо/либо» Лика Кремер и Екатерина Кронгауз, фотограф Илья Нодия, основатель Faces & Laces Дмитрий Оскес, создатель Shuka Design Иван Васин, руководитель дизайн-команды Search & AI в Mail.ru Group Слава Яшков и другие.

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