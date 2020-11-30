перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Главным арбитром матча Лиги чемпионов впервые назначили женщину 22:14
Apple подала в суд на ФАС после обвинений в нарушениях на рынке приложений 21:48
Воспитанников нижегородского детдома заставили праздновать День матери. Его проверят Обновлено в 21:36
«Яндекс» запустил бесплатный курс для учителей по инклюзивному образованию 21:22
56 стран ОЗХО осудили отравление Навального и потребовали от России провести расследование 20:56
Charly_7777/Pixabay Путин внес законопроект о запрете россиянам с видом на жительство становиться госслужащими
Путин внес законопроект о запрете россиянам с видом на жительство становиться госслужащими 20:51
Издевательства над псом в аэропорту Сочи, релизы Элджея, «Мальбэк» и другие новости дня 20:50 Дайджест
bermixstudio/Unsplash Курс биткоина обновил исторический максимум. Впервые с 2017 года
Курс биткоина обновил исторический максимум. Впервые с 2017 года 20:42
Геймеру пришлось продать PS5, которую он выдавал за очиститель воздуха. Жена его быстро раскусила 20:03
В Румынии появился металлический обелиск, похожий на тот, что исчез в Юте 20:03
«Мальбэк» выпустил клип на песню «Хабиби» 19:09
G8 Фестиваль креативных индустрий G8 пройдет онлайн 3 и 4 декабря
Фестиваль креативных индустрий G8 пройдет онлайн 3 и 4 декабря 18:40
Стооднолетняя итальянка трижды заразилась коронавирусом. И чувствует себя хорошо 18:40
54% жителей Москвы оказались не из столицы 18:35
Житель Нижневартовска пытался вызвать врача своей матери 1200 раз 18:08
Электронщики The Blaze станут хедлайнерами фестиваля New Star Camp в Сочи 17:59
Суд в Петербурге взыскал с МВД 50 тыс. рублей за избиение и угрозы «отпетушить» школьника 17:03
Margarita Saad/Facebook Писатель Эрве Ле Телье стал лауреатом Гонкуровской премии
Писатель Эрве Ле Телье стал лауреатом Гонкуровской премии 17:02
Moderna заявила о 100%-ной эффективности своей вакцины при защите от тяжелых форм COVID-19 16:54
Девушка установила в переноске собаки камеру и увидела издевательства над животным в аэропорту Сочи Обновлено в 16:48
Отключить рекламу

56 стран ОЗХО осудили отравление Навального и потребовали от России провести расследование

Семён Гудошников
Сегодня в 20:56

56 из 193 стран, входящих в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), опубликовали совместное заявление по ситуации с Алексеем Навальным. Они осудили отравление политика и потребовали от России провести «быстрое и прозрачное» расследование случившегося.

«Мы, как государства — участники Конвенции по запрету химического оружия, самым решительным образом осуждаем применение химического оружия в РФ против Алексея Навального 20 августа», — говорится в документе.

Заявление было сделано на 25-й сессии Конференции государств — участников ОЗХО. Подписанты отметили, что Россия не предоставила своих выводов о случившемся с Навальным перед началом конференции. Среди стран, присоединившихся к заявлению, — США, все государства ЕС, Австралия, Канада, Япония, Южная Корея, Грузия и Украина.

«Мы обязуемся и дальше заниматься этим вопросом и считаем, что химическое оружие не может применяться безнаказанно. Мы твердо убеждены, что виновные в применении химического оружия должны быть наказаны», — говорится в документе.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, в котором он возвращался из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, а через два дня перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября политика вывели из медицинской комы, сейчас он проходит курс реабилитации в Берлине.

Анализы, проведенные в немецкой, французской и шведской лабораториях, показали, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Позже ОЗХО установила, что речь идет о новом виде «Новичка», который формально не относится к запрещенным, но структурно близок к веществам из этой группы.

15 октября ЕС и Великобритания из‑за ситуации вокруг Навального ввели санкции в отношении шестерых россиян, а также Государственного НИИ органической химии и технологии, где разрабатывали упомянутое отравляющее вещество.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Искусственный интеллект
Мелисса МакКарти противостоит взбунтовавшейся нейросети
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
драма
На острие
Киноверсия противостояния между Софьей Великой и Яной Егорян на ОИ-2016
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
мелодрама
Курьер
Мечтай о высоком: фильм Карена Шахназарова про курьера, влюбленного в профессорскую дочку

Другие материалы по темам

Теги
ОЗХО
ЕС
Люди
Алексей Навальный
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить