56 стран ОЗХО осудили отравление Навального и потребовали от России провести расследование

56 из 193 стран, входящих в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), опубликовали совместное заявление по ситуации с Алексеем Навальным. Они осудили отравление политика и потребовали от России провести «быстрое и прозрачное» расследование случившегося.

«Мы, как государства — участники Конвенции по запрету химического оружия, самым решительным образом осуждаем применение химического оружия в РФ против Алексея Навального 20 августа», — говорится в документе.

Заявление было сделано на 25-й сессии Конференции государств — участников ОЗХО. Подписанты отметили, что Россия не предоставила своих выводов о случившемся с Навальным перед началом конференции. Среди стран, присоединившихся к заявлению, — США, все государства ЕС, Австралия, Канада, Япония, Южная Корея, Грузия и Украина.

«Мы обязуемся и дальше заниматься этим вопросом и считаем, что химическое оружие не может применяться безнаказанно. Мы твердо убеждены, что виновные в применении химического оружия должны быть наказаны», — говорится в документе.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, в котором он возвращался из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, а через два дня перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября политика вывели из медицинской комы, сейчас он проходит курс реабилитации в Берлине.

Анализы, проведенные в немецкой, французской и шведской лабораториях, показали, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Позже ОЗХО установила, что речь идет о новом виде «Новичка», который формально не относится к запрещенным, но структурно близок к веществам из этой группы.

15 октября ЕС и Великобритания из‑за ситуации вокруг Навального ввели санкции в отношении шестерых россиян, а также Государственного НИИ органической химии и технологии, где разрабатывали упомянутое отравляющее вещество.