«Мальбэк» выпустил клип на песню «Хабиби»

«Мальбэк» выпустил клип на трек «Хабиби». В нем Роман Варнин около двух минут целуется с девушкой на заднем сиденье черного кабриолета. Самый популярный комментарий под видео — «А где Сюзанна?».
В конце ролика появляется дата — 11 декабря 2020: в этот день выйдет следующий сингл «Мальбэка».
Наибольшую известность «Мальбэку» принесли записи с певицей Сюзанной. Первый совместный альбом «Reptiland» они выпустили в 2018 году и разругались на его презентации. Во время концерта в московском «Главклаб Green Concert» Сюзанна заявила, что разводится с мужем Романом Варниным, фронтменом «Мальбэка», потому что он ее бьет.
Спустя время артисты объяснили, что это был срыв, вызванный сбоями в концертной аппаратуре и нездоровым климатом внутри коллектива. Годом позже у пары родилась дочь, однако музыканты стали работать отдельно. В 2019 году у Сюзанны вышел трехтрековый альбом «Непросто со вкусом», а у «Мальбэка» — альбом «Roma».