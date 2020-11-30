«Мальбэк» выпустил клип на песню «Хабиби»

«Мальбэк» выпустил клип на трек «Хабиби». В нем Роман Варнин около двух минут целуется с девушкой на заднем сиденье черного кабриолета. Самый популярный комментарий под видео — «А где Сюзанна?».

В конце ролика появляется дата — 11 декабря 2020: в этот день выйдет следующий сингл «Мальбэка».