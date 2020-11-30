Фестиваль креативных индустрий G8 пройдет онлайн с 3 по 4 декабря

В этом году перед зрителями выступят лидеры российского креативного рынка: режиссер Александр Хант , главные подкастерки страны — основательницы студии «Либо/либо» Лика Кремер и Екатерина Кронгауз, фотограф Илья Нодия, основатель Faces & Laces Дмитрий Оскес, создатель Shuka Design Иван Васин, руководитель дизайн-команды Search & AI в Mail.ru Group Слава Яшков и другие.

Программа G8-2020 охватывает весь спектр креативных индустрий: медиа, дизайн, кино, мода, реклама, фотография и цифровое искусство. Спикеры будут появляться в формате коротких выступлений-манифестов на злободневные темы по каждому направлению.

В первый день фестиваля эксперты расскажут о том, как создавать подкасты, про поиск национальной идентичности в российском дизайне и про sustainable creativity (креатив, который приносит пользу). Второй день будет посвящен современному российскому кино, созданию и продвижению локальных брендов, цифровому искусству в 2021 году и другим темам. Посмотреть программу фестиваля и всех спикеров можно на сайте фестиваля.

Онлайн-трансляция выступлений будет проходить в сообществе G8 в «ВКонтакте‎». Зарегистрироваться бесплатно на мероприятие можно здесь.