Стооднолетняя итальянка трижды заразилась коронавирусом. И чувствует себя хорошо

Жительница города Арденно в итальянской Ломбардии Мария Орсингер, которой в июле исполнился 101 год, трижды заразилась коронавирусом. Об этом сообщает La Provincia di Sondrio.

Впервые женщина заболела COVID-19 в феврале, когда пандемия в Италии только начиналась. Орсингер госпитализировали, но она легко перенесла болезнь — без температуры и подключения к ИВЛ.

В сентябре, когда страну настиг новый всплеск заражений, долгожительница вновь сдала положительный тест на COVID-19. На этот раз у нее появилась небольшая температура, но в целом заболевание проходило в легкой форме. Через 18 дней, проведенных на больничной койке, Орсингер была выписана.

На прошлой неделе тест женщины на коронавирус в третий раз показал положительный результат. «Но у нее вообще нет никаких симптомов, чувствует она себя хорошо, даже не потеряла аппетита», — сказала дочь долгожительницы, отметив, что в силу возраста мать прикована к постели, но это с коронавирусом не связано.

Специалисты отмечают, что случаи повторного заражения COVID-19 крайне редки, поэтому один из прошлых тестов мог дать ложноположительный результат — или самый последний зафиксировал остатки вируса.

Мария Орсингер родилась в семье крестьян 21 июля 1919 года, в самый разгар пандемии испанского гриппа. Однако эта болезнь обошла ее стороной. Во время Второй мировой войны женщина вышла замуж и родила шестерых детей, еще двоих детей мужа от первого брака она усыновила. Сейчас Орсингер живет в доме престарелых.