54% жителей Москвы оказались не из столицы

54% проживающих в Москве оказались родом из других российских регионов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на результаты исследований Росстата, ВЦИОМа и HeadHunter.

В основном в российскую столицу, согласно инфографике, переезжают ради работы, учебы, брака и по другим семейным обстоятельствам. В этом году впервые за последние пять лет оказалось, что уехавших больше, чем приехавших, на 8500 человек. В 2015 году миграционный прирост в Москве составил 100 тыс. человек. После этого людей в городе только прибавлялось.

В топ-3 популярных регионов для переезда также попали Краснодарский край и Петербург. Первый выбирают за климат и благоприятные экологические условия, второй — за комфортную городскую среду.

Ранее Москва заняла четвертое место в списке «Лучшие города для жизни, работы, инвестиций и посещения» по версии The World’s 100 Best Cities. Авторы рейтинга связывают популярность российской столицы с тем, что именно здесь проходили финальные матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также с «глобальными амбициями Кремля».