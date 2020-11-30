Житель Нижневартовска пытался вызвать врача своей матери 1200 раз

Житель Нижневартовска Антон Сунегин несколько дней пытался дозвониться в поликлинику, чтобы его 70-летней матери оказали медицинскую помощь — у нее была высокая температура. Об этом сообщает Ura.ru.

Мужчина заявил, что пытался связаться с медучреждением 1200 раз, но линия все время была занята. Когда ему удалось дозвониться, врача вызвали, но никто так и не приехал. Позже он отправился в поликлинику, чтобы выяснить, в чем дело. В регистратуре он увидел, что сотрудники сняли трубку и оставили ее лежать на столе.

Сунегин пообещал пожаловаться на главного врача и, чтобы о ситуации узнало как можно больше людей, написал о случившемся в соцсетях.

В Департаменте здравоохранения отреагировали на инцидент и заявили, что было принято решение усилить диспетчерскую службу поликлиники № 2.

«Теперь в помощь основному сотруднику будет прикреплен дополнительный диспетчер для разгрузки телефонной линии», — сказали в ведомстве и пообещали подключить связь через WhatsApp для оперативной отработки вызовов на дом.

В ферврале врач-терапевт в поселке Ныроб Пермского края отказалась принять пациента с ВИЧ, который пришел за антиретровирусной терапией. Терапевт пожелала пациенту «быстрее умереть» и кричала, что он «всех перезаражает». Региональный Минздрав не нашел нарушений врачебной этики и факта разглашения врачебной тайны в действиях медика.