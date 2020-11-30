Электронщики The Blaze станут хедлайнерами фестиваля New Star Camp в Сочи

Хедлайнером открытия фестиваля New Star Camp, который пройдет с 26 марта по 4 апреля на курорте «Роза Хутор», станет французский электронный дуэт The Blaze. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

Группа выступит с диджей-сетом 26 марта на главной сцене «Роза Холл». Это будет первый для французских электронщиков концерт в России.

Также в программе New Star Camp: диджей-сет от Dekmantel Soundsystem из Амстердама, шоукейсы московского лейбла System 108 и клуба Powerhouse Moscow, школа скейтбординга, занятия по йоге и многое другое. Ознакомиться подробнее с программой можно на сайте фестиваля.

The Blaze — это дуэт кузенов Джонатана и Гийома Альриков, существующий с 2016 года. Они определяют свой жанр как «эмоциональная танцевальная музыка», а их клипы набирают на ютьюбе десятки миллионов просмотров. В активе французов есть даже Гран-при фестиваля «Каннских львов» 2017 года.