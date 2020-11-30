Суд в Петербурге взыскал с МВД 50 000 рублей за избиение и угрозы «отпетушить» школьника

Колпинский районный суд Петербурга взыскал с МВД 50 тыс. рублей в пользу подростка Вадима Коваля, которого избили сотрудники полиции и угрожали «отпетушить». Об этом Znak.com рассказали представители правозащитной организации «Зона права».

28 мая 2019 года кассир магазина заподозрила несовершеннолетнего в краже, которую он не совершал. Подростка доставили в отделение полиции, не сообщив о задержании родителям. Там два сотрудника МВД сняли с Коваля брюки и трусы и ударили его не менее 14 раз резиновой дубинкой и ногами. По словам пострадавшего, один из полицейских кричал ему: «Сейчас мы тебя отпетушим».

Подозреваемые признали вину по части 3 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств») и частично возместили вред потерпевшему на сумму 150 тыс. рублей каждый. В феврале Александра Заброду приговорили к 1 году и 8 месяцам, а Евгения Аунинга — к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Обоим также запретили работать в силовых структурах два года.

В прошлом году полицейский в селе Дульдурга Забайкальского края избил учительницу, которая сделала ему замечание за то, что он лопал шарики в кафе на День учителя. Правоохранитель ударил женщину в лицо, взял за волосы и поволок к выходу из заведения. В этом году по факту инцидента ведется расследование.