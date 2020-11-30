Moderna заявила о 100% эффективности своей вакцины при защите от тяжелых форм COVID-19

Предварительный анализ третьей фазы испытаний показал эффективность вакцины Moderna в 94,1%, при этом от тяжелых форм COVID-19 препарат защищает с эффективностью 100%. Об этом говорится в пресс-релизе американской фармкомпании.

Всего в третьей фазе участвовали 30 тыс. добровольцев, коронавирусной инфекцией заболели 196 человек, у 30 из них болезнь протекала в тяжелой форме. 185 заболевших получили плацебо, 11 — вакцину. Таким образом эффективность разработки составляет 94,1%. При этом среди заболевших в тяжелой форме нет ни одного человека, кто получил бы вакцину.

В компании отметили, что серьезных проблем с безопасностью препарата не было выявлено, а его эффективность не зависит от возраста, пола, расы и происхождения. При испытаниях умер один доброволец, который получал плацебо.

30 ноября Moderna намерена подать заявку в Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA), чтобы те одобрили применение вакцины на территории США и ЕС.

В середине ноября Moderna сообщила об эффективности своей вакцины в 95%. Этот показатель был основан на 95 случаях заболевания добровольцев.