Писатель Эрве Ле Тель стал лауреатом Гонкуровской премии

Лауреатом самой престижной литературной премии Франции ― Гонкуровской ― стал писатель Эрве Ле Тель за роман «Аномалия» («L'Anomalie»). Об этом сообщает BFM.

Победителя по традиции объявляют на ужине в парижском ресторане «Друан», однако в этом году из‑за коронавируса церемония прошла в формате видеоконференции.

На премию в этом году также претендовали Джаили Амаду Амаль, Камий де Толедо и Маэль Ренуар.

«Аномалия» — восьмой роман Эрве Ле Теля. В основе его сюжета лежит странное событие: рейс Париж—Нью-Йорк с разницей в несколько месяцев по необъяснимым причинам перевозит одних и тех же пассажиров.

Эрве Ле Тель родился в 1957 году в Париже. Свою карьеру он начал в качестве научного журналиста, позже стал членом международного объединения писателей и математиков УЛИПО. Литературную известность Ле Тель приобрел в 1998 году после публикации книги «Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable».

Гонкуровская премия вручается во Франции с 1903 года за литературные произведения, написанные на французском языке. Ее лауреатами в разное время были Марсель Пруст, Симона де Бовуар, Ромен Гари, Морис Дрюон, Мишель Уэльбек и другие. В прошлом году обладателем премии стал Жан-Поль Дюбуа с романом «Не все люди живут одинаково» («Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon»).