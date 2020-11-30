Мосгордума потратит 3,5 млн рублей на оценку популярности депутатов в СМИ и соцсетях

Московская городская дума проанализирует, насколько популярен каждый депутат в СМИ и соцсетях. На сайте госзакупок появилась информация о конкурсе на оказание услуг по «контент-анализу информационного пространства».

Стоимость закупки составляет 3,5 млн рублей. В новом отчете аналитиков появится ежемесячное досье на каждого парламентария, в котором учтут позитивные и негативные упоминания, количество сообщений в прессе и количество лайков и репостов с материалами.

Контракт на анализ СМИ заключается до 2021 года. Аналитики будут поддерживать уже существующую с 2017 года систему мониторинга «В курсе событий» и предоставлять ежедневные отчеты с информацией о деятельности Думы, депутатов и аппарата парламента на основе сообщений в прессе и других источниках, учтенных в базе системы. В нее входит перечень не менее 40 тыс. СМИ.

Цель проекта, согласно комментариям к конкрусу, состоит в получении информации по актуальным вопросам повестки дня федеральных и региональных органов власти и общественных организаций. В отчетах будет появляться информация по депутатам согласно указанным в таблице пунктам: «Количество сообщений», «Главная роль», «Охват», «Негативный характер упоминаний», «Позитивный характер упоминаний», «Есть цитирование» и «Likes & Shares».

При мониторинге учтут не только крупные федеральные СМИ, среди которых «Первый канал», «Россия 1» и НТВ, но и упоминания на телеканале «Дождь». Вместе с тем, среди обязательных для проверки программ указаны «Собчак» и «Говорите с Юлией Таратутой», которые не выходят уже несколько лет.

Система будет содержать информацию, состоящую из досье по самым упоминаемым в СМИ персонам и компаниям. Всего в Мосгордуме планируют обработать 56 тыс. профилей.