В Петербурге снесли трубу бывшей котельной. При падении ее обломки повредили несколько автомобилей

В Невском районе Петербурга рабочие снесли трубу бывшей котельной. В результате падения ее обломки разлетелись на десятки метров, повредив несколько автомобилей и жилой дом. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в ночь на 30 ноября на Архивной улице вблизи дома 11, корпус 1. По информации из соцсетей, повреждено минимум шесть автомобилей. Кроме того, прилетевший булыжник сорвал с петель дверь в одну из парадных.