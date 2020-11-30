В Москве пассажир угнал такси после конфликта с водителем

Полицейские задержали мужчину, который угнал такси на юго-востоке Москвы после ссоры с водителем. Об этом пишет ТАСС.

Накануне вечером на улице Авиамоторной между таксистом и пассажиром во время поездки произошел конфликт, который в результате перерос в драку. После того, как водитель вышел из машины, попутчик занял его место и скрылся в неизвестном направлении. Чтобы поймать угонщика, сотрудники полиции приступили к неотложным оперативно-разыскным мероприятиям.

Позже появились подробности от пресс-службы ГУ МВД по Москве. «Сотрудники полиции задержали мужчину, который после конфликта с водителем такси угнал его автомобиль. В данный момент он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили там.

Мужчину задержали недалеко от места преступления — на Энергетической улице. Что именно послужило причиной конфликта между водителем и пассажиром — не сообщается.