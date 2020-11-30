Спецпредставитель президента по экологии предложил заварить все мусоропроводы в России

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил заварить все мусоропроводы в российских подъездах. Это нужно сделать, чтобы перейти к системе раздельного сбора мусора, заявил он в интервью «Интерфаксу».

«При самом серьезном подходе к вопросу для начала надо заварить все мусоропроводы во всех домах России. А чтобы это сделать, естественно, требуется согласие жильцов, причем стопроцентное. Вот, например, хоть один житель из многоэтажки на 1000 квартир выскажется против, и все: мусоропровод останется», — констатировал Иванов.

Он отметил, что, будучи реалистом, настаивает на постепенном внедрении этой идеи. «Она уже прошла через Минстрой: все новые многоквартирные дома будут строиться без мусоропроводов», — отметил специальный представитель президента.

По его мнению, мусоропроводы — это еще и рассадник крыс и тараканов. «Когда российский гражданин выбрасывает в мусоропровод борщ вместе с картоном — о чем дальше говорить? И это — только первое звено в цепочке», — сказал он.

Однако просто заварить мусоропроводы недостаточно, заметил Иванов. Вместе с этим нужно создать «культурные» контейнерные площадки для раздельного сбора мусора, к каждому баку которых будет приезжать отдельный мусоровоз. Причем, чтобы не гонять транспорт впустую, контейнеры необходимо оборудовать датчиками заполнения мусором, считает чиновник.

В июле 2020 года правительство предложило изменить нормативы и строить многоквартирные дома без мусоропроводов. Вице-премьер Виктория Абраменко тогда заявила, что это предусматривает план внедрения раздельного сбора мусора.

Согласно исследованию Гринпис, доступ к контейнерам для разных видов отходов есть у каждого пятого россиянина и каждого третьего жителя крупных городов страны. При этом в Москве на полигон продолжает отправляться 95% отходов. «Афиша Daily» выясняла, почему.