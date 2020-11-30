Иностранные студенты пожаловались на угрозу отчисления из российских вузов из‑за закрытых границ

Вице-премьера по вопросам социальной политики Татьяну Голикову попросили помочь иностранным студентам, которые учатся в российских вузах, вернуться на учебу. С таким обращением выступил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, передает ТАСС.

По словам правозащитника, в его организацию обратилась инициативная группа студентов из‑за границы. Учащиеся создали соответствующий телеграм-канал — в нем состоят больше 2000 человек. Некоторые из них рассказывают, что им грозит отчисление из‑за закрытых границ. Студенты требуют от Министерства иностранных дел и оперштаба России разрешить им въезд для продолжения очного обучения.

Мельников пояснил, что учеба не является основанием для пересечения границы с России, поэтому студенты остаются в своих странах. Среди учащихся есть те, кто учится по квоте Россотрудничества или заплатил за очное обучение, но «по факту получает дистанционное образование низкого качества».

Также в обращении говорится, что из‑за закрытых границ некоторым студентам приходится уходить в академические отпуска, а у других появляются долги по экзаменам. Мельников указывает, что иностранцы готовы выполнять все требования Роспотребнадзора, чтобы им разрешили приехать в Россию: пройти обсервацию за свой счет, сдать два теста на коронавирус, а также лечиться за свой счет, если у них подтвердится диагноз. Вузы, в которых обучаются студенты, также готовы оказать содействие в их возвращении.

Правозащитник предлагает дополнить список категорий граждан, которым разрешено въезжать в Россию, социальной группой «лица, въезжающие в Российскую Федерацию в целях прохождения обучения в высших учебных заведениях на территории РФ».

На запрос «Таких дел» в Минобрауки ответили, что сохранять бюджетные места за всеми иностранными студентами, которые не могут вернуться в Россию из‑за коронавируса, а также отстают по учебе из‑за качества связи.