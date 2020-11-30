Следственный комитет требует раскрыть тайну доноров по делу о торговле детьми от суррогатных матерей

Следственный комитет намерен установить родство доноров генетического материала и детей, рожденных от суррогатных матерей, в рамках дела о торговле детьми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката фигурантов дела Игоря Трунова.

Следствие раскроет донорам информацию о том, кто родился из их материала и на кого оформлены родительские права.

По словам юриста, выяснение родства нарушает медицинскую тайну зачатия и рождения детей, семейную тайну, а также неприкосновенность личной жизни: «Информация о действительном происхождении детей наносит вред как донорам, детям, так и воспитывающим их лицам».

Трунов добавил, что возможно появление судебных претензий и требований со стороны доноров, которые фактически являются генетическими родителями детей, усыновленных другими семьями.

В деле о торговле детьми или покушении на это преступление фигурируют семь человек. По данным «Коммерсанта», через две российские компании каждый год проходили сотни заказов из США, Китая, Аргентины, Австралии, Монголии, Франции и Филиппин. В этих странах платное суррогатное материнство запрещено законом.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник писал, что СК собирается задержать гомосексуальных отцов, которым детей родили суррогатные матери с помощью процедуры ЭКО. Им могут предъявить обвинения в покупке детей, так как, по словам источника, из‑за «нетрадиционной сексуальной ориентации» мужчины не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении.

Одиноких отцов уже вызывали на допросы. Их предупреждают, что органы опеки заберут и направят детей в детский дом, пока идет следствие. После того, как следователи изъяли медицинские карты детей в клиниках, двое мужчин с детьми, родившимися от суррогатных матерей, уехали из России.