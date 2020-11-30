Мужчину, бросившего детей в Шереметьево, приговорили к году и трем месяцам колонии

Жителя Хабаровского края Виктора Гаврилова, который бросил двоих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, приговорили к одному году и трем месяцам колонии. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Мужчина осужден по двум статьям: за оставление в опасности и кражу. По версии следствия, за день до того, как оставить детей в аэропорту, Гаврилов с помощью мобильного приложения похитил 100 тыс. рублей у знакомой пенсионерки.

Издание «Хабаровские вести» со ссылкой на местную прокуратуру пишет, что Гаврилов признал вину, но только по обвинению в краже. Свою вину в оставлении мальчиков в опасном для их жизни и здоровья положении он отрицает. По его словам, аэропорт является безопасным местом.

В конце января Гаврилов бросил двоих сыновей в Шереметьево, а сам улетел в Ростов-на-Дону. Несовершеннолетних нашли в аэропорту полицейские, у них были при себе свидетельства о рождении и записка отца, в которой он просил временно отдать детей в приют, поскольку у него нет денег.

Позднее Гаврилов добровольно явился к следователям. Он пояснил, что хотел найти работу в Москве, после чего планировал забрать детей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, а в феврале его арестовали.

Родная мать мальчиков живет отдельно от них. Она рассказала, что развелась с их отцом из‑за его алкоголизма и постоянных побоев. Детей передали бабушке.