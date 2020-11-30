Жительница Сингапура родила ребенка с антителами к коронавирусу

В Сингапуре женщина родила ребенка, имеющего антитела к коронавирусу. Об этом сообщает The Straits Times.

У 31-летней Селин Нг-Чан диагнострировали COVID-19, когда она была на десятой неделе беременности. Женщина заразилась весной после поездки в Европу. Нг-Чан оказалась одной из немногих женщин в Сингапуре, у которой нашли инфекцию.

В ноябре она родила мальчика, получившего имя Олдрин. У него не нашли коронавируса, а у матери исчезли антитела — по предположению медиков, она передала их сыну.

Издание отмечает, что это не первый такой случай: в апреле в стране с антителами родился ребенок, мать которого заболела COVID-19 на 36-й неделе беременности.

Ранее британские ученые нашли антитела к коронавирусу у тех, кто им не болел. У 5% людей они могут появляться даже после обычной простуды.