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Девушка установила в переноске собаки камеру и увидела издательства над животным в аэропорту Сочи

Анастасия Цой
Сегодня в 12:29

Девушка установила в переноске своей собаки — бигля по кличке Харпо — камеру и увидела издательства над животным в аэропорту Сочи. Рассказ и видео она опубликовала в инстаграме.

Камеру, по словам хозяйки, установили, чтобы посмотреть, как собака будет вести себя во время полета. Харпо — инстаграм-звезда, на его аккаунт подписано более 14 тыс. человек.

Однако на видео попало то, как грузчики аэропорта в Сочи (Харпо с хозяйкой летел из Сочи в Петербург) издевались над животным: они обзывали, дразнили его и вообще всячески провоцировали.

«Когда его (Харпо. — Прим. ред.) спустили вниз, грузчики аэропорта начали провоцировать его, дразнить и грубо обзывать. Харпо начал нервничать и лаять. Если бы не камера, которую мы установили внутри бокса, мы бы даже не узнали, что с ним происходило. Собаки и так испытывают стресс при полете, не хватало еще получать лишний стресс от сотрудников аэропорта», — написала девушка.

«Пока мы просто ждем хоть каких‑то комментариев от администрации аэропорта Сочи, потому что они отписались, попросили номер рейса, сказали, что будут разбираться в этой ситуации, что сегодня будут связываться. Жалобу я еще не писала», — рассказала она изданию «Подъем».

Девушка подчеркнула, что ждет по крайней мере извинений за произошедшее. По ее словам, сотрудника, который издевался над животным, нужно уволить.

«Представьте, сколько всего происходит с нашими друзьями, а мы об этом не знаем», — добавила она.

В начале года был скандал с погибшими котами, которых перевозила авиакомпания «Аэрофлот». Тогда пассажиры самолета сказали хозяину животных, что переноски с его питомцами швыряют при разгрузке грузчики. Полиция отказалась возбуждать дело, а «Аэрофлот» выплатил компенсацию только за сломанные клетки.

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