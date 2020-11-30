Словарь Merriam-Webster назвал «пандемию» словом года

Американский словарь Merriam-Webster выбрал «pandemic» («пандемию») словом года. Оно стало самым популярным на сайте.

11 марта, в день, когда Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса пандемией, уровень популярности термина на сайте вырос на 115 806% по сравнению с тем же днем годом ранее.

Среди других самых востребованных слов по версии Merriam-Webster стало «defund» («урезать финансирование») — речь идет, скорее всего, о сокращении материальной поддержки полиции США, которого требовали вышедшие на протесты после убийства Джорджа Флойда. Частота запросов у слова «Mamba» («Мамба») увеличилась в день гибели баскетболиста Коби Брайанта. У него было прозвище «Черная Мамба», которое он придумал себе сам.

Еще одним из самых популярных слов стало «antebellum» («довоенный»). В этом году вышел фильм «Антебеллум» о рабовладельцах с Жанель Монэ в главной роли, а опять же на волне протестов после убийства Флойда в центре сканадала оказалась группа Lady Antebellum, которой пришлось сменить имя на Lady A. Также в топ попали слова «Kraken» («Кракен»), «quarantine» («карантин»), «schadenfreude» («злорадство»), «asymptomatic» («бессимптомный»), «irregardless» («независимо от»), «icon» («икона») и «malarkey» («чушь»).

Merriam-Webster выбрал словом года местоимение they («они»), которое может использоваться в качестве гендерно-нейтрального обращения. Запросы на него выросли за 12 месяцев на 313%.