Президент Венесуэлы опубликовал свой номер телефона и призвал добавлять его в чаты в мессенджерах

Глава государства подчеркнул, что включается в борьбу за правду о Венесуэле. «Я присоединяюсь к битве идей, мой номер — 04262168871», — написал Мадуро.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал свой номер телефона и призвал соотечественников добавлять его в чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

В январе 2019 года 35-летний лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны после того, как Верховный суд лишил его поста главного спикера Национального собрания. В стране прошли митинги, которые закончились столкновениями с полицией. Были погибшие.

Нового президента признали власти США, Канады, Великобритании, Бразилии и некоторых других стран. Россия вместе с Беларусью, Китаем, Турцией и не только поддержала Николаса Мадуро.