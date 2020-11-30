Джо Байден травмировал лодыжку, играя с собакой

Победивший на выборах в США Джо Байден вывихнул правую лодыжку, играя с собакой. Об этом сообщает The New York Times.
Байдену сделали компьютерную томографию, результаты которой показали небольшие трещины в двух костях. Associated Press отмечает, что такие травмы «вызывают беспокойство» у пожилых людей, но вывих 78-летнего Байдена кажется «относительно легким».
В течение нескольких следующих недель политику придется носить специальный ботинок. Дональд Трамп уже обратил внимание на случившееся и пожелал своему сопернику на выборах скорейшего выздоровления.
7 ноября Джо Байден объявил о своей победе на выборах президента США. По последним подсчетам, он набрал 306 голосов выборщиков из требуемых 270. Позже политик выступил с обращением к нации и объявил, что за него отдали голосов больше, чем за какого‑либо американского лидера. Дональд Трамп отказался признавать свое поражение.