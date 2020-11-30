В этом году траты россиян в «черную пятницу» сократились почти на 40%

В этом году россияне потратили в «черную пятницу» на 39,2% меньше, чем в прошлом. Об этом говорится в исследовании «Сбериндекса», результаты которого опубликовал РБК.

В категории «Одежда, обувь и аксессуары» траты, по оценкам аналитиков, сократились на 44,8%, в категории «Бытовая техника и электроника» — на 30,5%, а в категории «Универсальные магазины» — на 27,5%.

В то же время вырос спрос на онлайн-покупки. Например, на подписки на различные сервисы, а также на покупки фильмов и игр. По сравнению с обычными днями в сентябре–октябре число покупателей увеличилось в 2,3 раза.

Эксперты сообщают, что многие россияне специально ждали «черной пятницы», чтобы сделать большие покупки. Об этом говорит то, что число покупателей увеличилось ненамного (например, всего на 7% для онлайн-магазинов бытовой техники), зато сумма покупок в этом сегменте выросла на 35%, а размер среднего чека — с 4,5 тыс. до 5,7 тыс. рублей. То же самое характерно и для онлайн-магазинов одежды.

Forbes со ссылкой на аналитиков сервиса «ЮKassa» (бывшая «Яндекс.Касса») пишет, что прошедшая «черная пятница» стала самой успешной для российского онлайн-бизнеса за последние четыре года. Число покупок в интернет-магазинах выросло на 61% по сравнению с обычными выходными в октябре. Средний чек увеличился на 12% по сравнению с прошлогодней «черной пятницей».